Der Druck zeigt Wirkung – Partyzone Steinenvorstadt: Es geht, wenn man will Die Polizei hat alles im Griff, weil sie die Präsenz und Kontrollen an den Brennpunkten massiv verstärkt hat. Sowohl Barbetreiber als auch die Nachtschwärmer halten sich mehrheitlich an die Regeln. Sebastian Briellmann

So wie am Samstag gehts nicht mehr: Missachtung der Corona-Regeln in der Steinenvorstadt.

Es waren Bilder, die nicht gerne gesehen worden sind. Am Samstag feierten mehrere hundert Nachtschwärmer in der Steinenvorstadt eine Party – am Sonntag wurden sie medial auf allen Plattformen gezeigt, sogar in der Hauptausgabe der Tagesschau. Die Polizei hatte, natürlich, weniger Freude an diesem Ereignis; sie setzte auf Deeskalation und sich damit heftiger Kritik aus.