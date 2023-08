Partys in der Postkantine – Renaissance des Rostbalkens Das alte Postgebäude am Bahnhof Basel SBB ist wahrlich kein Bijou. Nun aber verwandelt ein Szenenbildner die einstige Kantine in ein buntes Pop-up-Lokal, das Gastronomie mit Kultur verbindet. Mélanie Honegger

Pastellfarben, eine Discokugel in der Toilette und ein aufgeblasener King Kong auf der Dachterrasse: Das neunte Geschoss des Postgebäudes am Bahnhof Basel SBB beherbergt seit einigen Tagen keine unscheinbare Kantine mehr, sondern einen grellen Mix aus Kunstausstellung, Bar und Partyraum. «Erlebnisgastronomie» nennt es der Ökonom Nicolas Hagenbach, der das Pop-up-Projekt «L’avventura», das voraussichtlich bis Ende Dezember zu sehen ist, gemeinsam mit Ioannis Sochorakis verantwortet.

«Ioannis und ich wollten unbedingt was zusammen auf die Beine stellen, haben aber noch einen geeigneten Ort gesucht», erzählt Hagenbach, der in der Basler Kunstszene breit vernetzt ist. «Dann bin ich auf diese Räumlichkeiten hier gestossen. Wir finden sie fantastisch.»

Sochorakis, ein erfahrener Szenenbildner aus New York, hat bei Hollywoodfilmen wie «Birdman» oder «Spider-Man: Turn Off the Dark» mitgewirkt und zuletzt bei der SRF-Late-Night-Show «Deville» das Set gestaltet. In Basel tobt er sich nun mit einer quietschbunten Szenerie aus, die an ein amerikanisches Diner erinnert. Zahlreiche Filmreferenzen sind darin zu finden: Die Fotografien auf den Toilettentüren stammen aus dem Schwarzweissfilm «L’avventura», der Eingangsbereich ist eine Hommage an den Film «The Holy Mountain» von Alejandro Jodorowsky, und die Lounge soll an das Finale von «2001: A Space Odyssey» erinnern.

Egal, ob das nun Kunst oder Kitsch ist: Eine visuelle Überraschung ist das Lokal, das jeweils von Mittwoch bis Sonntag geöffnet hat, auf jeden Fall. Zufällig landet hier niemand. Nicht einmal im Lift in der Postpassage ist etwas signalisiert. Umso grösser ist das Staunen, wenn man durch die scheinbar ausgestorbene Etage schleicht und plötzlich auf ein buntes Durcheinander trifft. Bar, Musik, Livekonzerte und vielleicht sogar einen Radiosender: Die Verantwortlichen wollen hier alles an einem Ort bieten. Was jeweils auf dem Programm steht, wird bewusst nicht angekündigt. «Die Leute sollen kommen und sich überraschen lassen», sagt Hagenbach. Er geniesst die ausgelassene Atmosphäre des Lokals. «Wir wollen etwas Frische in diese Umgebung bringen und den Leuten eine Freude machen. Es gibt genug Dunkles, das uns beschäftigt.»

Köche des Basel Social Club mit an Bord

Die Veranstaltenden hoffen, dass sie mit ihrem Projekt verschiedene Generationen ansprechen. «Schön wäre, wenn hier 50-Jährige was trinken kommen und die Tochter oder der Sohn am gleichen Ort tanzen geht», sagt Hagenbach.

Fünf Wochen Vorbereitungszeit hatten Hagenbach und Sochorakis. Bis Anfang November wollen die beiden noch den letzten Raum in Betrieb nehmen. Das Basler Start-up «Kollektiv Eulenspiegel» baut dort ein Restaurant auf. Bis zu dessen Eröffnung serviert es auf der Dachterrasse Streetfood wie frittierte Auberginen oder pikanten Gurkensalat. Erfahrung mit temporären Projekten haben die beteiligten Köche bereits: Während der Art Basel haben sie im Basel Social Club die Gastronomie verantwortet. Und das war bis anhin immerhin die hippste Zwischennutzung des Jahres.

