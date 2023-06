Gewalt auf der Dreirosenanlage – Party am linken Rheinufer – Stichwaffen am rechten Auf der Dreirosenanlage im Kleinbasel ist es am Wochenende zu zwei Vorfällen mit Stichwaffen gekommen. Dabei wurde auch ein zehnjähriges Mädchen bedroht. Das Pärkli-Jam-Festival im St.-Johanns-Park verlief derweil friedlich. Sebastian Schanzer

Auf der Dreirosenanlage sorgen Gewalt, Drogen und Littering seit Jahren für Unzufriedenheit bei Anwohnerinnen und Anwohnern.

Foto: Nicole Pont / Tamedia AG

Das Pärkli-Jam-Festival hat am Wochenende Tausende Musikfans in den St.-Johanns-Park gelockt. Tagsüber und bis tief in die Nacht unterhielten rund 50 regionale Musik- und Tanzformationen ihr vornehmlich junges Publikum – es wurde getanzt, geplaudert, getrunken.