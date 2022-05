Widerstand in der Ukraine – Partisanen bringen russische Soldaten in Bedrängnis Zerstörte Brücken, brennende Fabriken, Angriffe auf Soldaten auch in scheinbar gesichertem Territorium oder gar in Russland selbst: Partisanen setzen Putins Invasoren gefährlich zu. Sebastian Gierke

Russische Truppen sollen auch abseits der Front angegriffen werden: Freiwillige bei Schiessübungen in der Ukraine. Foto: Serhii Hudak (Getty Images)

Ein Feuerball, aus dem eine tonnenschwere Kanone fliegt, als wäre sie aus Pappe: Es sind fast surreale Bilder einer gewaltigen Explosion, die Journalisten des chinesischen Staatsfernsehens Anfang Mai aufnehmen. Der Gefechtsturm eines russischen Kampfpanzers wird über 30 Meter hoch in die Luft katapultiert. Interessant daran ist vor allem, wo diese Bilder entstanden sind: in der Nähe von Nowoasowsk, etwa 45 Kilometer östlich von Mariupol am Asowschen Meer. Das Gebiet liegt im Oblast Donezk und befindet sich bereits seit 2014 unter der Kontrolle prorussischer Separatisten. 100 Kilometer von Russland besetztes Territorium liegen zwischen Nowoasowsk und der Front.