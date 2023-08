Parterre-Gruppe in der Klemme – Unüberblickbare Notlage Laut Recherchen der News-Plattform Bajour.ch steckt die Parterre-Gruppe in noch grösseren finanziellen Schwierigkeiten, als bisher bekannt war. Und das schon länger. Nick Joyce

Die Parterre-Gruppe steckt in finanziellen Schwierigkeiten und muss sich mit Betreibungen herumschlagen. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Letzte Woche hatte Peter Sterli gegenüber Bajour.ch Liquiditätsengpässe bei der Parterre-Gruppe eingeräumt. Am vergangenen Freitag versprach der Firmen-CEO der BaZ eine vollständige und möglichst zeitnahe Bereinigung aller Forderungen, die die Kreditoren bisher bei der Parterre-Gruppe angemeldet hatten.

Wie Bajour.ch jetzt berichtet, warteten beim Betreibungsamt Forderungen gegenüber der Parterre-Gruppe in einer Höhe von rund einer Million Franken auf ihre Begleichung. Schon vor der Corona-Pandemie sollen sich Betreibungen von rund einer halben Million Franken bei der Unterfirma Parterre Tangram GmbH angehäuft haben, schreibt Bajour.ch weiter.

Wie es heute um die Parterre-Gruppe steht, lässt sich schwerlich überprüfen. Wer sich mit der Struktur dieses für die Basler Gastro- und Kulturszene wichtigen Players auseinandersetzt, merkt schnell, wie komplex die Gruppe aufgebaut ist. Was nicht weiter überrascht, wenn man bedenkt, wie vielseitig die Aufgaben sind, die am Grossbasler Firmensitz doch begleitet werden. Die Parterre-Gruppe betreut neben den Musiklokalen Atlantis und Parterre One auch Restaurants und Mensen in der ganzen Region; im Auftrag des Staats werden von der Theaterstrasse aus auch arbeitsintegrative Massnahmen geplant und koordiniert.

«Ja, wir haben mit Betreibungen zu kämpfen, da unsere Liquidität angespannt ist.» Peter Sterli, CEO Parterre-Gruppe

Bajour.ch will weiter erfahren haben, dass nicht nur Arbeitnehmende, Musik-Acts, Zulieferer und Künstleragenturen auf ihr Geld warten müssen. Die Parterre-Gruppe werde auch von den Kantonen Basel-Stadt und Baselland sowie diversen Versicherungen und Vorsorgeeinrichtungen betrieben.

Kurz vor Redaktionsschluss nahm Peter Sterli in einer E-Mail Stellung zum neusten Bericht von Bajour.ch. «Ja, wir haben mit Betreibungen zu kämpfen, da unsere Liquidität angespannt ist. Seit Ende der Pandemie sind wir auf einem sehr steinigen, aber in die richtige Richtung führenden Weg, diese Situation hinter uns lassen zu können.»

Und weiter: «Vor der Pandemie hatten wir zahlreiche Betreibungen über Kleinstbeträge, die auf Probleme in buchhalterischen Abläufen hinweisen, da wir damals gewisse Dienstleistungen ausgelagert hatten. Dies hat sich aufgrund der daraus entstandenen Situation rückblickend als Fehler erwiesen. Per 15. März 2020 erfüllten wir jedoch sämtliche Auflagen, um ein Gesuch für Härtefallhilfen in der Pandemie zu stellen. Das zeigt, dass wir auf stabilen Beinen standen. Aufgrund dieser damals stabilen Lage entschieden wir uns, während der Pandemie weiterhin die vollen Löhne auszuzahlen, was zulasten unserer Reserven ging und ein Zeichen für unsere gelebten sozialen Werte ist. Aufgrund der Dauer der Pandemie darf auch dies, obwohl moralisch korrekt, rückblickend kritisch betrachtet werden.»

