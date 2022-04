Gastro-Gruppe expandiert – Parterre betreibt alle Basler Badis und expandiert nach Aarau Diese Badesaison übernimmt die Gruppe den Betrieb aller Gastro-Angebote in Basler Gartenbädern. Zudem breitet sich das Unternehmen nach Aarau aus.

Die Gastrobetriebe in den Basler Badis werden neu von der Parterre-Gruppe betrieben. Foto: Henry Muchenberger

Die Gastro-Gruppe Parterre Basel weitet sich nach Aarau aus und betreibt neu die Fabrik AHA. Dabei werden auch Stellensuchende mit psychischen Einschränkungen für den Arbeitsmarkt beschäftigt. In Basel führt Parterre neu die Gastrobetriebe aller Gartenbäder.

In Aarau arbeitet die Basler Gastro-Gruppe Parterre mit der Event-Agentur Zeitpol AG zusammen, wie einer Medienmitteilung vom Donnerstag zu entnehmen ist. Gemeinsam eröffnen sie am 29. April die Aeschbachhalle AHA, um dessen Betrieb von Restaurant, Bar und Musik-Lounge sie sich gemeinsam beworben hatten. Es soll ein gastronomisches, kulturelles und gesellschaftliches Zentrum entstehen.

Zu Beginn werden ein Dutzend Personen aus Basel erst etwa fünf zugewiesene Stellensuchenden in Aarau begleiten. Langfristig sollen es bis zu 30 Stellensuchende sein. Das «Coaching aus Basel ist nur für die Startphase gedacht», sagt Co-Geschäftsleiter AHA und Marketingleiter der Parterre Basel Silvan Meyer gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Wir wollen kein Satellitenbetrieb aus Basel in Aarau werden.» Langfristig sollen Coaches aus Aarau übernehmen.

Diese Arbeitsintegration der Stellensuchenden wird durch Sozialstellen finanziert. Diese Arbeitsintegration sei eine Non-Profit-Tätigkeit, sagt Meyer. Ziel sei es, Menschen mit Depressionen oder Burnout wieder für den Arbeitsmarkt fit zu machen.

Übernahme in Basler Gartenbädern

Zudem gibt Meyer bekannt, dass das Parterre diese Badesaison erstmals die Gastronomie aller Basler Gartenbäder betreiben werde. In den vergangenen Jahren hat das Parterre dies nur im Gartenbad Joggeli gemacht. Neu kommen auch das Eglisee, Bachgraben und die Kunsteisbahn Margarethen hinzu. Auch in diesen Gastrobetrieben werden Stellensuchende integriert.

Das Parterre betreut in der Nordwestschweiz 16 Lokale mit der Idee einer sozialen Integration. Darunter sind beispielsweise Kantinen und die Restaurants Atlantis, Lange Erlen, und Rialto. In diesen Betrieben werden laut eigenen Angaben insgesamt 80 bis 100 Stellensuchende in Gastronomie, Event und Administration auf den ersten Arbeitsmarkt vorbereitet.

