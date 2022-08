Gezank um Kandidatur Sollberger – Parteitag der Baselbieter Mitte läuft aus dem Ruder Ein Vorstandsmitglied sieht in der Frage, ob die Partei die SVP-Regierungskandidatin Sandra Sollberger unterstützen wolle, «einen Richtungsentscheid». Nach hitziger Diskussion folgt aber ein deutliches Votum. Jan Amsler

SVP-Nationalrätin Sandra Sollberger politisiert pointiert rechts, das kommt im linken Flügel der Mitte schlecht an. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Alles war an diesem Parteitag der Baselbieter Mitte am Mittwochabend in Rheinfelden darauf ausgerichtet, nichts anbrennen zu lassen. Der Vorstand wollte im Hinblick auf die Regierungswahlen im Februar 2023 die bürgerliche Zusammenarbeit mit FDP und SVP fixieren. Im Gegensatz zum gleichen Anlass vor vier Jahren verzichtete die Parteispitze darauf, Kandidierende aus anderen Parteien einzuladen.