Wahl der US-Gouverneure – Parteigrössen leisten in letzter Minute Schützenhilfe Bei einigen der Gouverneurswahlen dürfte es sehr knapp werden. Auch hier zeigt sich, wie tief gespalten Amerika inzwischen ist. Peter Burghardt aus Washington

Endspurt bei den Midterms: Präsident Joe Biden leistete der Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, Wahlkampfhilfe. Foto: Craig Ruttle (AP)

Kathy Hochul hat hohen Besuch bekommen dieser Tage, weltberühmte Gäste. Die US-Vizepräsidentin Kamala Harris sowie die frühere First Lady und Aussenministerin Hillary Clinton standen vergangene Woche in Albany mit ihr auf der Bühne. Am Samstag warb dann der ehemalige Präsident Bill Clinton in Brooklyn für sie, und am Sonntag kam Joe Biden, der aktuelle Präsident, nach Westchester County. Sie alle wollen, dass die Demokratin Hochul Gouverneurin von New York bleibt.