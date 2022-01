Uneinigkeit über politischen Kurs – Parteichef verlässt die AfD im Streit Jörg Meuthen kehrt der rechts-populistische Partei den Rücken. Dabei kritisiert er sie scharf.

Unterschiedliche Meinungen zur politischen Ausrichtung: Jörg Meuthen will sich nicht mehr mit AfD-Spitzen streiten. Foto: Filip Singer (Keystone)

AfD-Chef Jörg Meuthen gibt sich im internen Machtkampf geschlagen und verlässt seine Partei. Teile der AfD stünden seiner Meinung nach «nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung», begründete Meuthen am Freitag seinen Parteiaustritt gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio. In dem Interview sprach er nach ARD-Angaben selbst von einer Niederlage im Machtkampf mit dem formal aufgelösten rechtsextremen Flügel der Partei um die Ausrichtung der AfD.

Meuthen verband seine Austrittsankündigung mit harter Kritik am Zustand seiner Partei: «Das Herz der Partei schlägt heute sehr weit rechts und es schlägt eigentlich permanent hoch», sagte er. «Ich sehe da ganz klar totalitäre Anklänge.»

Er sei als Parteichef mit seinem Einsatz für einen anderen Weg gescheitert, räumte Meuthen ein. Gerade in der Coronapolitik habe die AfD etwas Sektenartiges entwickelt. Allenfalls als ostdeutsche Regionalpartei sehe er noch eine Zukunft für die AfD.

Zerrüttete Verhältnisse

Bereits im Herbst hatte Meuthen angekündigt, nicht mehr für den Parteivorsitz Zerrpttetein der AfD zu kandidieren. Dies war bereits als Eingeständnis der Niederlage im Machtkampf gegen den extrem rechten Parteiflügel und gegen seine Widersacher im Parteivorstand gewertet worden.

So gilt Meuthens Verhältnis etwa zu seinem Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla und Parteivize Alice Weidel als zerrüttet. In dem ARD-Interview nannte Meuthen mehrere seiner Widersacher namentlich: «Chrupalla, Weidel, Gauland, Höcke, Brandner nicht zu vergessen – die werden sich richtig freuen, dass der Meuthen nun endlich weg ist», sagte er – und fügte hinzu: «Haben sie lange dran gearbeitet.»

Sein Mandat als Abgeordneter im Europaparlament in der rechtspopulistischen Fraktion «Identität und Demokratie» will der 60-Jährige den Interviewäusserungen zufolge behalten. Er wolle sich auch in Zukunft politisch betätigen.

Meuthen ist nicht der erste AfD-Chef, der die Partei im Streit verlässt. Auch die früheren Vorsitzenden Bernd Lucke und Frauke Petry haben sich von der AfD abgewandt. Meuthen war 2013 in die AfD eingetreten und im Sommer 2015 nach Luckes Abgang Bundessprecher geworden. Zunächst führte er die AfD an der Seite von Petry, dann mit Alexander Gauland und zuletzt mit Tino Chrupalla.

