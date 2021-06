US-Präsident in Genf – Guy Parmelins Speed-Date mit Joe Biden Der Bundespräsident wirbt für einen Handelsdeal – und Joe Biden will ihm Kampfjets verkaufen. Doch Parmelins Highlight ist etwas ganz anderes. Markus Häfliger aus Genf , Philippe Reichen aus Genf

Eine halbe Stunde Zeit nimmt sich US-Präsident Joe Biden für sein Gespräch mit Bundespräsident Guy Parmelin und Aussenminister Ignazio Cassis. Parmelin sorgt dabei für ein Novum: Er spricht ausschliesslich in englischer Sprache. Foto: Alessandro della Valle (AFP)

Dann plötzlich, um 17.36 Uhr, geben die amerikanischen Offiziellen das Zeichen: «Los, schnell!» Sieben Schweizer und etwas mehr amerikanische Journalisten drängen wie eine Herde Schafe in einen Raum des Hotels Intercontinental, wo US-Präsident Joe Biden und Bundespräsident Guy Parmelin das Privileg der Covid-Geimpften zelebrieren. Es ist der erste öffentliche Handschlag des Schweizer Bundespräsidenten seit Ausbruch der Pandemie – so signalisiert das Zusammentreffen der beiden Präsidenten gleichzeitig das Ende des Social Distancing.

Eine Stunde zuvor: Der US-Präsident kündigt sich diskret an. Die Zuschauerterrasse des Flughafens ist geschlossen, das Flughafenrestaurant ausser Betrieb – wegen Covid, wie es heisst. Wer am Flughafen Cointrin die Ankunft der Air Force One beobachten will, muss das welsche Fernsehen einschalten. Die Polizei ist praktisch unsichtbar. Hinter den Kulissen tummeln sich Leute vom amerikanischen Secret Service.