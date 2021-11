Bundespräsident macht Druck – Parmelin warnt Kantone in 4-seitigem Brief Die Ansteckungszahlen könnten rasch ansteigen, Spitäler sollen sich darauf vorbereiten, schreibt der Bundespräsident. Deutliche Worte gibt es an die Kantone mit tiefer Impfquote und hohen Ansteckungszahlen. Angela Barandun Markus Häfliger

Solange Kantone mit tiefer Impfquote und hohen Ansteckungszahlen nicht alle Mittel ausgeschöpft haben, will der Bund nicht reagieren: Bundespräsident Guy Parmelin. Foto: Peter Klaunzer (Keystone/Archiv)

Der Brief der Landesregierung, der dieser Redaktion vorliegt, hat es in sich: Auf 4 Seiten liest der Bundesrat den Kantonen die Leviten. Der Absender symbolisiert auch gleich sein Gewicht: Nicht etwa der Gesundheitsminister Alain Berset richtet sich in dem gestern verschickten Schreiben an die Kantonsregierungen. Sondern Bundespräsident Guy Parmelin persönlich.

Erst schildert er die Lage: Diese sei «kritisch» und obwohl die Spitäler derzeit nicht stark belastet seien, könne sich das «jederzeit und sehr rasch» ändern, «wie zuletzt in unseren Nachbarländern zu beobachten war». Die Delta-Variante führe zu schwereren Krankheitsverläufen als alle bisherigen Varianten. «Das bedeutet, dass ungeimpfte Personen nach einer Infektion öfter und länger intensivmedizinisch betreut werden müssen.»

Der Bundesrat ruft die Kantone darum dazu auf, das Gesundheitssystem auf eine erneute sehr hohe Belastung vorzubereiten. Konkret müssten sie die «Privatspitäler, freischaffende Anästhesistinnen und Anästhesisten sowie Fachpersonen aus den ambulanten Operationszentren» in die Behandlung der Corona-Patienten eingebunden werden. «Auch die Verschiebung von nicht dringlichen Eingriffen muss sorgfältig vorbereitet werden.»

Szenarien wie in den Nachbarländern

Privatspitäler einspannen, Eingriffe verschieben, externe Fachleute aufbieten: Die Kantone müssen sich auf Szenarien wie in den Nachbarländern vorbereiten. Gleichzeitig erklärt der Bundesrat klipp und klar, dass er selbst nichts unternehmen wird, um die dramatische Entwicklung zu stoppen. Er werde erst schweizweite Massnahmen in die Konsultation schicken, wenn die «Kantone ihrerseits alle Massnahmen ergriffen haben und ihre Möglichkeiten erschöpft sind, die negative Entwicklung zu stoppen.»

Der Grund dafür sind die grossen regionalen Unterschiede: «Der Bundesrat erwartet, dass die Bereitschaft, sich erneut an einschneidende schweizweite Massnahmen zu halten, in Regionen mit tiefer Inzidenz gering sein dürfte.» Ergreife man zu früh einschneidende schweizweite Massnahmen, würde das die Solidarität zwischen Geimpften und Ungeimpften einerseits und Regionen mit hoher und tiefer Impfquote andererseits strapazieren.

Absehbarer Ärger wegen Kantonen mit tiefen Impfquoten

«Dasselbe gilt auch, wenn als Folge einer Überlastung der Spitalstrukturen in Kantonen mit besonders hoher Viruszirkulation Patientinnen und Patienten verlegt werden müssen und in der Folge auch die Spitäler in denjenigen Landesteilen ausgelastet werden, die sich weiterhin besser an die Massnahmen halten und eine höhere Impfrate aufweisen.»

Reaktionen auf Nicht-Entscheid «Ich habe das Gefühl, der Bundesrat sieht da ein kantonales Virus vor sich» Coronavirus in der Schweiz BAG meldet 8042 neue Fälle | Kantone reagieren mit verschärften Massnahmen Wenn also die Innerschweizer Kantone mit tiefen Impfquoten mit ihren schweren Fällen die Zürcher Spitäler füllen, werde das Ärger geben, prophezeit der Bundespräsident. Überhaupt scheint das der zentrale Punkt des Briefes zu sein. Kantone mit hohen Fallzahlen - und tiefen Impfquoten, stünden in der Pflicht, rechtzeitig Massnahmen zu ergreifen, damit die Situation nicht ausser Kontrolle gerate. «Sie müssen einen Beitrag zu leisten, dass die Spitalstrukturen in ausserkantonalen Zentrumsspitälern nicht übermässig belastet werden.» In gewissen Kantonen eilt es Parmelin geht sogar noch weiter. In verschiedenen Kantonen seien die Fallzahlen mittlerweile so hoch, «dass rasch Massnahmen zur Kontaktreduktion angezeigt sind.» Also kein Weihnachtsshopping mehr, keine grossen Veranstaltungen, Maske auf. Das Problem: Mehrere Kantone halten sich noch nicht einmal an die bisherigen Empfehlungen des Bundesrats, etwa was repetitive Tests in Schulen sowie eine Zertifikatspflicht für Mitarbeitende und Besuchende in Spitälern und Altersheimen betrifft.

Bereits gestern machte Gesundheitsminister Alain Berset klar, dass der Bundesrat noch keine schweizweiten Massnahmen durchsetzen will, sondern auf die Kantone setzt. Das kam nicht überall gut an. Guido Graf, Gesundheits- und Sozialdirektor des Kantons Luzern, meinte: «Manchmal habe ich das Gefühl, der Bundesrat sieht da ein kantonales Virus vor sich.» Und so der Mitte-Politiker weiter: «Ich hätte mir gewünscht, dass der Bund mehr tut.» Wenn im einen Kanton im Kino Maskenpflicht gelte, im anderen aber nicht, werde das nicht verstanden. «Zudem haben wir den Bund seit Monaten gebeten, mit den Booster-Impfungen vorwärtszumachen. Jetzt sind wir damit sehr spät dran.»

Grafs Zuger Amtskollege Martin Pfister (Mitte) gab sich versöhnlicher: «Wir nehmen unsere Verantwortung wahr und bereiten verschiedene Massnahmen vor.» Auch Pfister erwartete aber, dass der Bundesrat Verschärfungen beschliesst, falls die Situation in den Spitälern sich weiter verschlechtert: «Einheitliche Massnahmen lassen sich einfacher kommunizieren und werden von der Bevölkerung auch besser verstanden.»

Die Innerschweizer Regierungsräte liegen damit auf der Linie der Konferenz der Gesundheitsdirektoren (GDK). «Aus unserer Sicht muss jetzt auch über weitere nationale Massnahmen diskutiert werden», sagte gestern GDK-Sprecher Tobias Bär. «Dann kann man sie ergreifen, wenn sich die Lage weiter zuspitzt.» Infrage kämen auf nationaler Ebene eine Ausweitung der Maskenpflicht in Innenräumen, vermehrtes Homeoffice oder Kapazitätsbeschränkungen – also ziemlich genau die Massnahmen, welche der Bundesrat den Kantonen nahelegt.

