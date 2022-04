SVP-Vorschlag scheitert – Das Basler Parlament will kein Teilverbot von Demonstrationen Der Grosse Rat hat sich am Donnerstag einmal mehr mit Demonstrationen am Samstag in der Innenstadt auseinandergesetzt. Das Resultat war klar. Mirjam Kohler

Am 26. Februar fand in der Basler Innenstadt eine Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine statt. Foto: Lucia Hunziker

Demonstrieren schön und gut, aber nicht, wenn es beim Einkaufen stört. Das ist – zugespitzt – die Haltung von SVP-Grossrat Roger Stalder. Er hat eine Motion eingereicht, die für gewisse Strassen in der Basler Innenstadt Demonstrationen am Samstag zwischen 11 und 16 Uhr verbieten will.

Am Donnerstag diskutierte das Parlament über die Verbotsforderung. Es gebe kein Grundrecht auf Shopping, führte SP-Grossrätin Jessica Brandenburger an. Bei der Demonstrationsfreiheit sehe das anders aus. Dass gerade die SVP sich zum wiederholten Mal gegen Meinungsäusserungsfreiheit einsetze, sei bemerkenswert. Demonstrationen würden Menschen auch politisieren, das sei wertvoll.

Der Kanton habe Handlungsspielraum, was die Festlegung der Demonstrationsrouten angeht, betonte SVP-Fraktionschef Pascal Messerli und berief sich unter anderem auf ein Urteil des Appellationsgerichts Basel-Stadt. Es gehe darum, verschiedene Interessen abzuwägen, auch wenn nicht alle davon in der Bundesverfassung stünden.

Die Gesellschaft befinde sich im Umbruch, führte Grünen-Grossrätin Raffaela Hanauer aus. Klimakrise, soziale Krise und Zukunftsängste seien zentrale gesellschaftliche Themen. Die Politik habe die Aufgabe, diese Themen aufzugreifen, und nicht die Aufgabe, Demonstrationen dazu zu verunmöglichen.

Was ist Ihre Meinung zur Verbotsforderung? Ich finde das eine tolle Idee. Das geht mir zu weit, Demonstrationsfreiheit geht vor Schnäpplijagd. Ich halte das für ein Luxusproblem – wir haben drängendere Probleme. Die Forderung geht mir nicht weit genug – Demonstrationen stören mich, egal, wann. Ich weiss es nicht. Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Bemängelt wurde seitens Mitte-EVP-Fraktion, dass das Kleinbasel aussen vor gelassen wurde. Den Vorwurf, dass es sich um ein Demonstrationsverbot handle, wies die SVP entschieden von sich.

Ein offener Brief «zur Problematik der überhandnehmenden Demonstrationen in der Basler Innenstadt» des Gewerbeverbands, der IG Kleinbasel, von Stadtkonzeptbasel und des Wirteverbands an die Regierung, der vor wenigen Tagen verschickt wurde, bestärkte die Befürworterinnen und Befürworter.

Das Parlament entschied nach knapp einer Stunde Diskussion deutlich, das Geschäft nicht zur Stellungnahme an die Regierung zu überweisen.

Mirjam Kohler ist News-Redaktorin und Gerichtsreporterin in Basel. Mehr Infos @mirjamkohler

Fehler gefunden?Jetzt melden.