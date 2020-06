Wichtiger Schritt zur Rettung – Parlament schluckt die Messe-Kröte Der Grosse Rat segnet die Messe-Strategie der Regierung ab und ist mit der Umwandlung eines Darlehens in Höhe von 30 Millionen Franken in Aktien einverstanden. Franziska Laur

Das Flaggschiff Art Basel soll nicht aus der Stadt verschwinden. Foto: Doris Fanconi

Die Parlamentarier im Grossen Rat waren sich einig: Die Messe Schweiz darf nicht fallen. Zu sehr ist die Stadt Basel auf die Ausstellungen mit dem Flaggschiff Art angewiesen. Der Grosse Rat segnete denn am Mittwoch auch die von der Regierung angedachte Strategie für die bevorstehende Kapitalerhöhung der MCH Group AG ab. So wird der Kanton auf seine Bezugsrechte verzichten. Mit der Umwandlung eines Darlehens in Höhe von 30 Millionen Franken in Aktien will er aber die Sperrminorität der öffentlichen Hand sicherstellen. Mit Sperrminorität bezeichnet man die Möglichkeit einer Minderheit, bei Abstimmungen einen Beschluss zu verhindern. Gemeinsam mit Zürich hätte Basel die Sperrminorität.

Konkret wird einem vorläufig anonym bleibenden privaten Investor den raschen Erwerb einer Beteiligung an der Messe Schweiz in zweistelliger Millionenhöhe ermöglicht. Dass Wirtschaftsdirektor Christoph Brutschin (SP) diesen potenziellen Investor nicht nennt, kritisierten insbesondere die Grünliberalen. Dennoch mussten sie die Kröte schlucken. Damit dieser ominöse Investor einsteigen kann, hat die Wirtschafts- und Abgabekommission auch vorgeschlagen, der Regierung die Kompetenz zu erteilen, die Umwandlung des 30-Millionen-Darlehens in Aktien in eigener Verantwortung zu vollziehen. Damit könne ein allfälliges Referendum verhindert werden. Auch damit erklärte sich das Parlament einverstanden.

Ohne Schelte ging es nicht ab. So kritisierte der Grünliberale David Wüest-Rudin, dass das Parlament zu diesem Vorschlag nur noch Ja und Amen sagen könne. Denn es sei noch die beste von allen schlechten Optionen. «Doch genau das ist eingetroffen, was wir verhindern wollten. Seit zwei Jahren warnen wir, und doch rannte die Regierung offenen Auges ins Verderben.» Jetzt müsse man mit hoher Dringlichkeit die Katze im Sack kaufen, weil man keine Ahnung von der Identität des Investors habe. Wüest-Rudin sprach von schlechter Arbeit, der in den vergangenen Jahren im Verwaltungsrat der Messe Schweiz einsitzenden Regierungsräte Eva Herzog (SP) und Christoph Brutschin (SP).

Nur eine Chance

«Die Messe lässt uns nicht kalt», sagte Harald Friedl (Grünes Bündnis). Mittlerweile habe man zwar nur noch die Art Basel als Flaggschiff. Eine Abwanderung dieser Kunstausstellung würde sehr schmerzen. Friedl stellte auch klar: «Wir beschliessen heute nicht die Rettung der Messe Schweiz, sondern, ob sie noch eine Chance hat.» Mit einer Kapitalerhöhung könne sie den Weg zur wirtschaftlichen Wiederbelebung beschreiten. Das Grüne Bündnis könne zustimmen, weil der Vorschlag keine neue Ausgabe bedeute und weil so die Chance bestehe, die Messe aus dem Sumpf zu ziehen. Ausserdem könne so die Sperrminorität gerettet werden. «Hoffen wir, dass die Signale ausreichen und es jetzt vorwärtsgeht. Vielleicht lichtet sich dann auch der Vorhang der Unwissenheit über den Investor», sagte Friedl.

«Die Situation ist schon länger bedenklich – jetzt hat sie sich noch verschärft», sagte Beda Baumgartner (SP). Ein Ausstieg der öffentlichen Hand aus der Messe Schweiz sei jedoch völlig fehl am Platz. «Nicht die Rendite ist wichtig, sondern dass Basel ein guter Messestandort bleibt», sagte er.

Auch Oliver Battaglia (LDP) wies auf die Schwierigkeit hin, dass man den möglichen Investor nicht kennt. Doch die Sicherung der Sperrminorität habe momentan Vorrang: «Die Messe Schweiz soll die Chance haben, auf eine positive Zukunft zuzusteuern.»

Wirtschaftsdirektor Christoph Brutschin (SP) bedankte sich für die anregende Debatte und schluckte gar den Vorwurf mit Fassung, keine gute Regierungsarbeit geleistet zu haben. Er betonte nochmals: «Es wird kein Geld eingeschossen. Es findet auf der Bilanzseite ein Tausch statt, aber Geld fliesst ausdrücklich keines.»

Schliesslich fand das Geschäft mit 87 gegen eine Stimme bei 8 Enthaltungen eine deutliche Mehrheit. Der Abänderungsantrag der Grünliberalen wurde abgelehnt.