Baselland – Parkplätze neu unter Gemeindehoheit Der Landrat will, dass bei Neubauten die Gemeinden die Zahl der Flächen zum Parkieren selbst festlegen. Die Ratsmitglieder befürworteten die entsprechende Gesetzesänderung stillschweigend.

Bei der Anzahl von zu bauenden Parkplätzen sollen die Gemeinden qdas Sagen haben. Foto: Raphael Moser

Der Landrat will, dass die Gemeinden die Zahl der Parkplätze von Neubauten selbst festlegt. Die Ratsmitglieder befürworteten die entsprechende Gesetzesänderung in der ersten Lesung stillschweigend. Endgültig entscheiden wird der Landrat jedoch erst in der zweiten Lesung.

Die Gemeinden sollen selbst ein Reglement erstellen und die Mindestzahl an Parkplätzen festlegen können. Das könnte soweit gehen, dass Gemeinden für unbewohnte Gebäude gar keine Parkplätze vorschreiben. Neu dürfen Gemeinden Parkplatzvorschriften auch für private Bauherren auf privaten Grundstücken erlassen.

Das Reglement einer Gemeinde muss jedoch immer noch von der Baselbieter Regierung abgesegnet werden. Insbesondere die Verwaltung muss in der Planungsphase zudem auf Veränderungen der Verkehrsflüsse achten. Für Gemeinden, die kein eigenes Parkplatz-Reglement erlassen, gelten weiterhin die Vorschriften des Kantons.

«Keine relevante Verlagerung»

Laut der Regierung ist mit der möglichen Reduktion an Pflichtparkplätzen «keine relevante Verlagerung von Parkierungsbedürfnissen auf die Allmend zu erwarten». Die momentan baugesetzlichen Vorschriften im Kanton Baselland verlangen bei jeder gebauten Wohneinheit eine bestimmte Anzahl Parkplätze – egal, ob die Bewohner ein Auto haben, oder nicht.































