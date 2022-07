Neues Parkplatzregeln in Basel – Parkplätze dürfen neu weitervermietet werden Private Haushalte und Unternehmen können ihre Parkplätze und Parkhäuser neu an Pendler und Partygänger vermieten. Neue erstellte Parkplätze müssen zudem neu für E-Ladestationen vorbereitet werden.

Ab 1. August muss in Basel-Stadt jeder vierte neu erstellte private Parkplatz mit einer Ladestation für Elektrofahrzeuge ausgerüstet sein. Auf den übrigen Parkplätzen seien Vorkehrungen zu treffen, «die eine spätere Nachrüstung mit Ladestationen zweckmässig ermöglichen», heisst es in der Mitteilung des Regierungsrats. Die Basler Regierung hat am Dienstag die Parkplatzverordnung entsprechend revidiert.

Die Revision der Parkplatzverordnung geht auf einen Beschluss des Grossen Rats zurück, der im vergangenen Jahr die rechtlichen Grundlagen für die Parkplatzpolitik im Kanton verabschiedet hat.

Abbau von fast allen oberirdischer Parkplätzen

Neu geregelt wird neben der Ladestationen-Pflicht auch die Anzahl Parkplätze auf öffentlichem Grund, die beim Bau eines privaten Quartierparkings als Kompensation aufgehoben werden müssen.

Gemäss der revidierten Parkplatzverordnung wird dies in einem Umfeld von 500 Metern eine Anzahl von Plätzen sein, die 95 Prozent der neu erstellten privaten Parkplätze entspricht. Pro 100 Parkplätze, die in einem Quartierparking neu entstehen, entfallen somit künftig 95 Parkplätze im öffentlichen Strassenraum. Ist die Verfügbarkeit von Strassenparkplätzen besonders gering, könne der Perimeter für die Aufhebung auf einen Kilometer verdoppelt werden.

Parkplätze werden zur Handelsware

Dafür werden ebenfalls neu Mehrfachnutzungen von Parkplätzen erlaubt sein, «solange dadurch kein wesentlicher Mehrverkehr entsteht», wie die Regierung schreibt. Das heisst, dass zum Beispiel ortsbezogene Parkplätze, die tagsüber nicht genutzt werden, an Pendlerinnen und Pendler untervermietet werden können. Konkret bedeutet die, dass Parkplätze, die zu einer Wohnung gehören an einen Pendler oder eine Pendlerin vermietet werden dürfen. Firmen können nachts leerstehende Büroparkplätze an Anwohnende vermieten.

Parkplätze, die für Verkaufsnutzungen erstellt wurden (beispielsweise vor Geschäften oder Restaurants), dürfen ohne Einschränkungen genutzt werden, da sie ohnehin ein grosses Verkehrsaufkommen generieren.

