Aufhebung der Gratisparkplätze – Parkieren in Liestaler Altstadt wird günstiger als geplant – vorerst Die kostenpflichtigen Parkplätze kommen zu einem günstigeren Preis als ursprünglich angekündigt. Später ist eine schrittweise Erhöhung geplant.

Wer in der Liestaler Altstadt parkieren will, kann das bald nicht mehr gratis tun. Foto: Florian Bärtschiger

Das Gratisparkieren in der Liestaler Altstadt ist ab Mai Geschichte. Der Stadtrat will mit der Massnahme die Aufenthaltsqualität im Stedtli erhöhen. Die Pläne sorgten bei den Unternehmen sowie bei den Anwohnerinnen und Anwohnern für rote Köpfe: Schliesslich reichten sie beim Stadtrat eine Petition ein. Sie befürchten, dass die neue Regelung das Gewerbe empfindlich treffen würde.

Die Einwände tragen Früchte: Am Freitag gibt der Stadtrat nun bekannt, die 97 Parkplätze in der Altstadt zumindest günstiger anzubieten. «Der Stadtrat hat nach Anhörung einer Delegation von KMU Liestal beschlossen, die Parkgebühren in der Altstadt vorerst weniger stark anzupassen», heisst es in einer Mitteilung. Konkret soll die erste halbe Stunde 1 Franken und die zweite halbe Stunde 2 Franken kosten. Geplant waren ursprünglich 1.50 Franken respektive 2.50 Franken.

Die günstigeren Preise gelten allerdings nur für eine Übergangsfrist, wie der Stadtrat ankündigt. «Der Stadtrat ist überzeugt, dass sich Besuchende und Gewerbe mit der schrittweisen Erhöhung an das neue Parkregime anpassen können.» Ziel sei nach wie vor eine Lenkungswirkung zur Steigerung der Attraktivität der Altstadt.

KMU Liestal trägt Entscheid mit

Der Kompromiss wurde in einem Gespräch des Stadtrats mit dem Vorstand von KMU Liestal gefunden. Dieser hatte mit der ohnehin angespannten Situation für die Unternehmen wegen der Corona-Pandemie argumentiert. «Ebenfalls wurde zur Sprache gebracht, dass für eine effiziente Lenkung der motorisierten Verkehrsteilnehmenden ein Parkleitsystem Vorteile bringen würde», schreibt der Stadtrat.

Die Regelung tritt ab 16. Mai in Kraft. An den übrigen Standorten werden die Parkgebühren wie geplant eingeführt. «Der Vorstand von KMU Liestal trägt diese Anpassung mit und bedankt sich beim Stadtrat für sein Entgegenkommen zugunsten der Unternehmen im Stedtli», wie es in der Mitteilung weiter heisst.

