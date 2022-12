Neue Café-Bar in Basel – Pariser Chic belebt Gastroszene Mit französischer Patisserie, Meeresfrüchteplatte und Hummer-Roll möchten zwei Gastronomen die Erfolgsgeschichte des Mercedes Café weiterführen. Dorothea Gängel

Das Gastgeberpaar der kürzlich eröffneten Café-Bar La Cour: Yasmin Milanovich und Lukas Burkhart. Foto: Kostas Maros

Im neu eröffneten Lokal La Cour an der Schneidergasse in Basel steht kein Mercedes mehr mitten im Lokal. Auch sonst erinnert nur noch wenig an das Mercedes Café der Familie Kestenholz, die im März 2021 nach 18 Jahren den Betrieb aufgegeben hat. Warme Brauntöne, kombiniert mit dem frischen Grün vieler Pflanzen, prägen das neu gestaltete Interieur.