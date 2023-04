Einkehren: Zum goldenen Fass – Pariser Bistro-Charme mit konsequent regionaler Küche Viel mehr als eine Quartierbeiz ist das von Efeu umrankte Eck-Lokal an der Hammerstrasse. Was hier auf den Tisch kommt, ist unverfälscht im Aroma und höchst geschmackvoll zubereitet. Dorothea Gängel

Klassisch und schlicht – eine Atmosphäre zum Wohlfühlen. Foto: Dominik Plüss

Etwas Pariser Bistro-Charme darf es an diesem regnerischen Abend sein – unser Weg führt Zum goldenen Fass an der Hammerstrasse. Klassische Kugelleuchten, blanke Holztische, weisse Tischsets – pas de chichi –, das Interieur besticht durch seine Schlichtheit. Ein kleines Fenster gibt den Blick frei auf die Küche, in der sich der Koch schon einmal warm tanzt, ein kleines Bücherregal darüber verbreitet Wohnzimmeratmosphäre.

Die Karte ist klein gehalten. Neben dem Fass-Menü (4-Gang 85 Franken) stehen jeweils vier Vor- und Hauptspeisen sowie drei Desserts zur Wahl. Ein Blick auf die Herkunft der Lebensmittel macht deutlich: Hier kommt nichts auf den Teller, was nicht regional bezogen werden kann. Wir starten den Abend mit einem erfrischenden Hausapéro aus Crémant, Himbeere und Rosmarin (10 Franken) und einem süffigen Ittinger Amber-Bier (5.50 Franken).

Wow! Ochsenschwanzraviolo, Consommé, eingelegte Tomaten, gebranntes Zwiebelpurée, Koriander. Foto: dog

So langsam füllt sich das Lokal, das eingespielte Serviceteam wirkt routiniert, der Umgangston ist familiär. Zwei tiefe Teller finden ihren Weg auf unseren Tisch. Meine grüne Linsensuppe mit Kaffirlimette und Kurkuma (9.50 Franken) von der Tageskarte schmeckt angenehm frisch. Die Consommé mit Ochsenschwanzraviolo, eingelegten Tomaten und gebranntem Zwiebelpurée (22 Franken) meiner Begleitung ist schon rein optisch ein Gedicht. Geschmacklich überzeugt jede Komponente für sich, in der Kombination ist dieses Gericht schlicht grossartig. Leider wurde es nur lauwarm serviert – das gibt einen winzigen Punkt Abzug!

Wir fragen nach Salz und Pfeffer und erhalten eine Salz- und eine Chilimühle. «Pfeffer gibt es derzeit leider nicht aus regionaler Produktion», so die Erklärung. An dieser Stelle wären wir für etwas weniger Konsequenz in der Umsetzung des Nachhaltigkeitskonzepts dankbar gewesen. Wir wenden uns der Weinkarte zu und werden bei der Auswahl kompetent unterstützt. Wir entscheiden uns für einen Weissen Burgunder aus Müllheim, Baden (7,5 dl für 51 Franken), der mit einer wunderbar mineralischen Note überzeugt.

Eine geschmackliche Wucht: Kalbshaxe, Gremolata, Apfel-Lauch-Risotto. Foto: dog

Bei der Wahl des Hauptgangs können wir nicht anders: Wir bestellen beide die geschmorte Kalbshaxe (42 Franken). Und sind begeistert. Das Fleisch fällt vom Knochen, ganz so, wie es sein muss, die Gremolata mit Salzzitronen gibt den gewissen Frischekick. Das Risotto mit Lauch ist wunderbar sämig, die knackigen Apfelstücke darin sind eine ungewöhnliche, aber sehr feine und stimmige Ergänzung.

Bewertung Infos einblenden Service: professionell und sehr aufmerksam Essen: regional und kreativ Preis: angemessen Ambiente: Pariser Charme In der Rubrik Einkehren testet die BaZ regelmässig Restaurants in der Region. Im Wochenrhythmus

erscheint abwechselnd ein Lokal aus der Stadt und eine Beiz aus dem Baselbiet. Die Autoren geben jeweils in den Kategorien Service, Essen, Preis und Ambiente eine Bewertung ab. (red)

Inzwischen ist das Lokal bis auf den letzten Platz gefüllt. Der Service jongliert entspannt und gekonnt die Speisen durch die Stuhlreihen. Ein entspannter Abend geht zu Ende in einer Quartierbeiz – wunschlos glücklich machen wir uns auf den Heimweg.

