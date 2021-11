Doku überzeugt Jury – «Parallel Lives» zum besten Basler Film gekürt Der Streifen von Regisseur Frank Matter gewinnt 20’000 Franken. Die Abteilung Kultur Basel-Stadt und Kulturelles.bl haben die Basler Film- und Medienkunstpreise 2021 verliehen. Julia Gisi

Einige der Hauptakteure an den diesjährigen Film- und Medienkunstpreisen, (v.l.): Dorota Gawęda und Eglė Kulbokaitė, Christof Schaefer, die anwesende Baselbieter Regierungsrätin Kathrin Schweizer, Madeleine Corbat, Produzentin von «Parallel Lives» , Frank Matter, Loredana-Nastassja Fernández, Verantwortliche für den Filmverleih von «Parallel Lives» sowie Ted Davis. Foto: Nici Jost/Art Basel

In seinem Dokumentarfilm «Parallel Lives», zu Deutsch «Parallele Leben», macht sich der Basler Filmemacher Frank Matter auf die Suche nach Menschen, die seinen Geburtstag mit ihm teilen: den 8. Juni 1964. Eines unterscheidet diese Menschen jedoch – alle sind sie an einem anderen Ort auf der Welt geboren.

Der Regisseur zeigt in seinem bildgewaltigen Streifen, wie sich die Lebensgeschichten von fünf Porträtierten entwickelt und wie die verschiedenen Orte und Epochen sie geprägt haben. Ausgehend von ihren Erzählungen und Dokumentarmaterial aus den letzten fünf Jahrzehnten entstand so ein «vielschichtiges Fresko der Zeit», wie die beiden Kulturabteilungen Basel-Stadt und Basel-Landschaft in einer Medienmitteilung schreiben.

Im preisgekrönten Film «Parallel Lives» werden fünf Menschen porträtiert, die am gleichen Tag geboren, aber an unterschiedlichen Orten aufgewachsen sind. Quelle: «Parallel Lives»

Am Montagabend haben die beiden Kantone das Werk von Matter mit dem Basler Filmpreis geehrt. Die Auszeichnung ist mit 20’000 Franken dotiert. «Parallel Lives» hat sich damit in den Augen der dreiköpfigen Jury gegen acht weitere eingereichte Filme durchgesetzt. Zugelassen waren ausschliesslich unabhängige Kinofilmproduktionen ab 60 Minuten Länge. Die diesjährige Jury ist besetzt mit der Künstlerin Gabriela Löffel, dem Regisseur Thomas Hämmerli und der Filmproduzentin Anne Walser.

Von Hexen und Pubs

Ebenfalls freuen darf sich die freischaffende Regisseurin Thabea Furrer: Sie gewinnt mit «Ann’s Pub» den Basler Kurzfilmpreis, der 10’000 Franken beträgt. Die Jury schreibt: «Dieser Kurzfilm ist ein feinfühliges Porträt einer starken eigenwilligen Frau und ihres etwas aus der Zeit gefallenen Familienlokals.» Diese Frau, Ann, gehe nie aus, da sie gleich hinter dem Tresen ihres kleinen Pubs wohne. «Das Flannery’s im irischen Athlone ist wie eine Bühne, auf der die Protagonistin und ihre Gäste Abend für Abend ihre Rollen spielen», heisst es weiter.

Der Kurzfilm «Ann’s Pub» vermittle ein feinfühliges Porträt einer starken, eigenwilligen Frau, urteilt die Jury. Quelle: «Ann’s Pub»

Des Weiteren wurde am Montag auch der Medienkunstpreis verliehen – damit werden audiovisuelle Produktionen sowie computerbasierte künstlerische Projekte ausgezeichnet. In dieser Kategorie geht 2021 zum einen das Videoprojekt «Mouthless Part I» von Dorota Gawęda und Eglė Kulbokaitė siegreich hervor – die beiden recherchierten zu Hexenprozessen in Freiburg und präsentierten ihre Erkenntnisse in Form einer fragmentierten Erzählung über eine Familie.

Der gleiche Preis, der mit 5000 Franken dotiert ist, geht an Ted Davis. Er hat erforscht, wie weit man im Browserraum eine digitale Datei lesen, bearbeiten und schreiben kann.

Standort Basel soll gestärkt werden

Den Spezialpreis der Jury und damit auch 10’000 Franken sicherten sich Christof Schaefer und Yamini Deen mit ihrem Dokumentarfilm «Delhi Dreams». Dies aufgrund ihrer «hervorragenden Leistungen im Bereich Regie und Autorenschaft», heisst es in der Medienmitteilung.

Die beiden Kulturabteilungen verleihen die Basler Film- und Medienkunstpreise jeweils im Rahmen ihres partnerschaftlichen Förderprogramms. Dieses ist seit 2016 in Kraft und soll die Region Basel als Kreations- und Produktionsstandort für audiovisuelle Projekte und digitale Medien stärken.

