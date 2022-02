Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Paradeplatz macht seinem alten Namen alle Ehre und die Swiss lud zum Probesitzen Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert. Red

Dieter Vranckx, CEO der Swiss, und Tamur Goudarzi Pour (r.), CCO der Fluggesellschaft bei der letztjährigen Präsentation der neuen Reiseklasse «Premium Economy Class» von Swiss. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Swiss stellte Annehmlichkeiten der neuen Premium Economy Class vor

Genügend Raum auch für lange Beine, ein neuartiger Sessel, ein grösserer Bildschirm an der Lehne davor: Diese Woche durften sich Journalistinnen und Journalisten ein Bild machen von den Annehmlichkeiten der neuen Premium Economy Class der Swiss. Bei dieser Präsentation war Tamur Goudarzi Pour mit an Bord. Genau wie im Frühsommer des letzten Jahres auch, als der Chief Commercial Officer der Swiss schon einmal Journalisten um die paar neuen Sessel scharte – damals noch in der Business Lounge statt im Hangar. Oder vor drei Jahren, als er das Umbauprojekt startete. Gut möglich, dass Pour nach seinem turbulenten Langstreckenprojekt – die Pandemie machte ihm zu schaffen und es gab Verzögerungen wegen der Zertifizierung – nun ermattet in einen der neuen Sessel sinkt. Zumindest so lange, bis die Journalisten zum nächsten Probesitzen eintreffen.