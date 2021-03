Klickzahlen, Lesedauer: Aber wie weiss man, was den Printlesern gefällt? Foto: Mika Baumeister

Ein Leben ohne gedruckte Zeitung ist möglich. Aber sinnlos. Zumindest sinnlos für einen Hund, der morgens neben seinem Frauchen oder Herrchen jiepernd zum Briefkasten läuft, um dort selig die Tageszeitung in Empfang zu nehmen. Wem je der Anblick eines zeitungs­tragenden Hundes gegeben war, der wird dieses Bild vollendeter Konzentration auf ein aussterben­des Medium nie vergessen.



Wer eine Zeitung auf Papier liebt, muss nicht unbedingt Hundefreund sein. Es genügt vollauf, seinen Lebenspartner zu lieben. Was gibt es Netteres, als sich die Zeitung zu teilen? Ich lese immer zuerst den Wirtschaftsteil und mein Gegenüber das Feuilleton (vulgo «Kultur & Gesellschaft»). Natürlich kann man auch Onlinezeitungen teilen und mit Dutzenden von Unbekannten bis zum Bedeutungskollaps diskutieren. Sonst noch was?

Kleider machen Leute, Zeitungen auch.

Gedruckte Zeitungen sind gut für die Digital Life Balance. Du hängst nicht immer am Bildschirm herum. Du hast etwas in der Hand. Papier, das man anfassen und auch in der Öffentlichkeit sehen kann.

Du sitzt im Café und siehst, welches Blatt die anderen lesen. Du bist in den Ferien und stösst auf unbekannte Zeitungen, die dir das Alltagsleben der Region erschliessen. Du fährst im Tram und freust dich, wenn jemand die gleiche Zeitung liest wie du. Anders, wenn jemand auf seinem Handy daddelt: Du kannst nicht wissen, ob er gerade Mails checkt, Minecraft spielt oder in der Zeitungs-App stöbert.



Kleider machen Leute, Zeitungen auch. Ob NZZ, WOZ oder «Weltwoche», das ist mir zunächst egal. Ich schätze alle, die Zeitung lesen. Sie sind Zeitgenossen. Sie wirken interessiert, gebildet, souverän, konzentrationsfähig und tiefenentspannt. Leute beim Lesen zu sehen, das beruhigt.



Was ich schwarz auf weiss habe, dem vertraue ich mehr als dem E-Paper. Für Printzeitungen braucht es Drucker, Zeitungsausträger, Postboten oder einen Kiosk – soziale Kontakte. Es ist wunderbar, eine druckfrische Zeitung vor sich zu haben.

Heimat auf Papier

Ich lese die Front und bin bei Qualitätszeitungen sofort orientiert, was wichtig ist, vom Weltgeschehen bis zum lokalen Ereignis. Ich schlage die Doppelseiten auf und freue mich an einer überraschenden Gestaltung. Ich vertiefe mich ausgiebig in einen langen Hintergrundbericht, was ich auf dem Handy oder Laptop nie tun würde.

Ich blättere weiter und habe die gesamte Bandbreite vor mir liegen. Ich klicke nicht nur an, was mich persönlich interessiert, sondern lese kurz quer, was alle angeht. Ich fühle mich verbunden. Die Zeitung ist ein Stück Heimat auf Papier zum Mitnehmen. Das Internet dagegen ist eine digitale Ruhestätte, wo die ganze Welt begraben liegt. Ich kann sie per Klick erwecken oder sterben lassen, wisch und weg.



Anders die Papier-Zeitung. Sie bleibt. Sie schaut mich vorwurfsvoll an und will genutzt werden. Ich kann sie aufheben und Tage später noch etwas nachlesen. Das kann man zwar auch im Internet. Aber Hand aufs Herz: Wer besucht schon die Onlinearchive von Tageszeitungen?



Natürlich bin ich nicht ganz normal. Ich bin ein «Digital Immigrant». Ich komme aus der analogen Welt. Meinen ersten Zeitungsartikel verbrach ich auf einer mechanischen Schreibmaschine, brachte das Manuskript per Bus in die Redaktion, wo es penibel gegengelesen, erfasst, per Rohrpost in den Lichtsatz geschickt und gedruckt wurde. Computer gab es nicht, dafür jede Menge inzwischen wegrationalisierter Berufe.

Vielen Dank!

Ich bin selber mit dieser Kolumne ein Auslaufmodell. Zeitungsartikel werden heutzutage daran gemessen, wie viele Leser den Artikel wie lange auf dem Bildschirm angeklickt haben. Was Printleser schätzen, wird damit nicht erfasst. Sowieso: Um wirklich zu messen, wie intensiv sich ein Leser in einen Artikel vertieft, müsste ihm eine Augenkamera verpasst werden, die den Blickverlauf aufzeichnet.

Eye-Tracking – will man das wirklich haben? Die Totaldigitalisierung, Cluster Building per Machine Learning? Ich habe es einfach. Mir genügen die sorgfältig formulierten Mails und Zuschriften von Leserinnen und Lesern – deshalb hier ein herzliches Dankeschön für Ihre Treue, Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Anregungen.