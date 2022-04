Stockers FCB-Tore 100 und 101 – Papi ist noch immer der Beste Valentin Stocker erzielt beim 3:0 gegen den FC Luzern seine Tore 100 und 101 für den FC Basel. Es ist eine weitere historische Marke für den Basler Captain. Tilman Pauls

Valentin Stocker verabschiedet sich bei seiner Auswechslung von den Fans. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Das mit dem Torjubel war natürlich etwas riskant. Und was wäre wohl los gewesen, wenn Valentin Stocker sich nach seiner ersten Verwarnung noch eine zweite Gelbe Karte abgeholt und den Klassiker gegen den FC Zürich am nächsten Sonntag verpasst hätte? Dann hätten ihn alle getadelt, dass man sich so früh im Spiel doch nicht das Trikot vom Oberkörper reissen kann, wie unüberlegt.

Für Valentin Stocker ist dieser 24. April 2022 ein weiteres Datum, das er sich in seiner persönlichen Galerie aufbewahren kann. Nach der Corona-Pause hat er mal erzählt, dass er sich in der spielfreien Zeit alte Spiele angeschaut habe, um sich zu erinnern. Er hat damals gar nicht begreifen können, was er in jungen Jahren beim FCB alles erreicht hat. Weil immer schon der nächste Gegner und das nächste Spiel gewartet haben.