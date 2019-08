Zwei Swiss-Maschinen müssen nach Blitzeinschlag umkehren

Aktuell erstreckt sich eine #Gewitterfront von der Region #Solothurn über den #Aargau, #Zürich bis zum #Bodensee. Im Bereich dieser Gewitterfront regnet es teilweise recht intensiv -- es besteht lokale Überflutungsgefahr! Radar und #Warnungen unter https://t.co/2HbU97BwMO (rv) pic.twitter.com/ABSI2X5zI8 — MeteoNews (@MeteoNewsAG) August 6, 2019

Zwischen 6.57 Uhr und 8.12 Uhr herrschte am Flughafen Zürich ein sogenannter «Handlingstopp». Dies bedeutet, dass die Mitarbeiter das Aussengelände des Flughafens nicht betreten durften. Grund dafür war das anhaltende Gewitter.

Aus Sicherheitsgründen durften sich während des Gewitters keine Flughafenmitarbeiter im Freien aufhalten und die Flugzeuge startklar machen, erklärte Sonja Zöchling, Kommunikationschefin des Flughafens. Das Gewitter habe sich während dieser Zeit unmittelbar über dem Flughafen befunden. Als Folge konnten die Maschinen ihre Docks und Standplätze nicht verlassen.

Für die Maschinen selber hätten die Blitze keine Gefahr bedeutet, erklärte Zöchling. Deshalb konnten auch alle ankommenden Maschinen ohne weiteres landen. Vom Abfertigungsstopp betroffen waren etwa 40 Flugzeuge. Deren Passagiere mussten teilweise in den Kabinen warten.

Fast 3000 Blitze im Kanton Thurgau

Bereits in der Nacht auf Dienstag waren heftige Gewitter über die Schweiz gezogen. Die Gewitter gingen mit der Entladung tausender Blitze einher. Allein im Kanton Thurgau wurden 2955 Blitze gezählt, in Zürich waren es 2519 Blitze, wie der Wetterdienst Meteonews meldete. Im Aargau zählten die Meteorologen 1439 und im St. Gallischen 1149 Blitze.

Im Lauf des Morgens drangen Gewitterzellen auch in Gebiete zwischen dem Kanton Solothurn und dem Bodensee sowie ins Berner Oberland und die Zentralschweiz vor. In der Stadt Schaffhausen schlug am frühen Dienstagmorgen ein Blitz in den Turm einer Villa ein und löste einen Dachstockbrand aus.