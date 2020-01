Zwei Kinder sterben bei Schulbusunglück in Thüringen

Die anderen Kinder konnten den Bus verlassen und wurden in die Grundschule des Ortes gebracht. Am Morgen herrschte in der Region dichter Nebel. Der Bus war von Eisenach gestartet und hatte die Grundschule Berka als Ziel. In der Schule wurde ein Krisenzentrum eingerichtet, wie der MDR berichtete. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zeigte sich bestürzt und twitterte sein Mitgefühl mit den Angehörigen. Zwei Minister sind auf dem Weg zur Grundschule, um bei der Trauerbewältigung zu helfen.

Meine Trauer gilt den verunglückten Kindern, mein Mitgefühl den Angehörigen. https://t.co/ShHivxdANX — Bodo Ramelow (@bodoramelow) January 23, 2020