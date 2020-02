Wollte ein Vater seinen Sohn umbringen, weil er schwul ist?

Diese Geschichte handelt von einem jungen Mann, 17-jährig, und von seinem Vater, der aus dem Irak stammt und seit über 15 Jahren in der Schweiz lebt. Vater und Sohn wohnen zusammen in einem Dorf im Emmental. Ihr Verhältnis ist angespannt. In einer Textnachricht auf Whatsapp schreibt der Vater dem Sohn einmal sinngemäss: «Es wäre besser, wenn du nicht existieren würdest.»