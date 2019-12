Noch nie wurden wir Menschen so digitalisiert. Die Kultur der Gesundheits-Apps ist schwer im Kommen. Viele sind von guter Qualität. Gemäss Telenti wird das Gesundheitssystem 2020 über 2000 Exabytes (1 Exabyte = 1 Trillion, 1018Bytes) an Daten produzieren. Das wird einen starken Einfluss auf die Organisation des Gesundheitswesens haben. So zeigt die zunehmende App-Gesundheitskultur in den USA bereits Auswirkungen: Es werden Datenmaklerfirmen gegründet, denen man seine Daten verkaufen kann. Die Firmen wiederum können die analysierten Daten weiterverkaufen.

Ob wir unsere Gesundheit wirklich so kontrollieren wollen? Zu Recht werden maschinelle Systeme und artifizielle Intelligenz erforscht, und es ist abzusehen, dass mehr und mehr davon eingeführt wird und es grosse, gut organisierte Spitäler und grössere Praxen braucht, um hier mithalten zu können. Wir sind aber noch weit weg vom Ziel der Präzisionsmedizin: ein Mensch, eine Diagnose, eine individualisierte Therapie. Vielleicht brachte der lettische soeben verstorbene Dirigent Mariss Jansons in der «Sternstunde Musik» von SRF im Jahr 2016 Telentis Kritik auf den Punkt: «Die Harmonie ist verloren gegangen zwischen ­Materiellem und Spiritualität: Der Beruf, das Auto, das Geld, die Wissenschaft, all dies ist wunderbar, aber das Ziel unseres Lebens sind Menschen, wir sind doch keine Roboter.»