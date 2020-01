Wie Fake News zur Pandemie-Panik beitragen

Der zitierte Experte widerspricht dem gleich selbst. Man könne mit Salzwasser zwar Mund und Hals spülen, was beispielsweise bei einer Rachenentzündung helfen könne, beantwortet Zhong Nanshan eine Anfrage von AFP Hongkong. Das Coronavirus betreffe aber die Atemwege, welche nicht gespült werden können. Das Gerücht sei falsch und solle nicht weiterverbreitet werden.

Auf Facebook werden unter anderem auch Vitamin C oder Cannabis als Wundermittel gegen das Coronavirus 2019-nCoV angepriesen – das stimmt genauso wenig wie die Geschichte über Luftreiniger, die das Virus rausfiltern sollen. Gar gefährlich sind Berichte der rechten Verschwörungstheoretiker QAnon, welche eine «Miracle Mineral Solution» zur Heilung anpreisen. Sie besteht aus Chlordioxid, was wiederum auch in Bleichmitteln eingesetzt wird. QAnon-Anhänger haben dieses «Wundermittel» schon zur Behandlung von HIV oder Krebs «empfohlen», die US-Regierung warnt hingegen vor lebensbedrohlichen Nebeneffekten – das sei, als würde man Bleichmittel trinken.

Das falsche Fledermausvideo

Die Herkunft des Virus führt zu weiteren Verschwörungstheorien. Ein Video zeigt eine chinesische Frau, die eine Fledermaus isst. Da das aktuelle Coronavirus von Fledermäusen stammen könnte, wurde dieses Video rasch verbreitet und die Essgewohnheiten der Chinesen als Ursache für die Pandemie verantwortlich gemacht. Allerdings entstanden die Bilder bereits 2017 – und erst noch auf der Pazifikinsel Palau. Die Frau wollte eine lokale Delikatesse probieren. Ein Zusammenhang mit 2019-nCoV gibt es also nicht.

Auf Twitter und Facebook zeigen Bilder von Patenten, dass das amerikanische Center for Disease Control oder Pharmazieunternehmen das Virus gezüchtet haben sollen. Auch Bill Gates, der häufig Ziel von Verschwörungstheorien ist, soll an einem solchen Patent beteiligt sein.

Tatsächlich gibt es Patente, die ein Coronavirus beinhalten, allerdings ist diese Virusfamilie gross, und die Patente beziehen sich auf andere Stämme. So wurden zwar Impfstoffe gegen bestimmte Coronaviren entwickelt, mit diesen lässt sich nun aber nicht das grosse Geld machen, wie manche das vermuten. Einen Impfstoff gegen 2019-nCoV gibt es derzeit nicht, die Plattform Correctiv hat zudem die Patenttheorien in umfassenden Recherchen entkräftet.

Fehlalarme und Fake News

In vielen Ländern gibt es rund um die Pandemie zudem Fehlalarme und Fake News. Im freiburgischen Bulle versendete ein Schüler ein Mail im Namen des Rektors und «informierte» über einen mehrwöchigen Unterrichtsausfall infolge der Pandemie. In Frankreich wurde über Ansteckungen in entlegenen Regionen berichtet, in Australien wurde vor Reis und Keksen gewarnt, die verseucht sein sollen, und in Sri Lanka verbreitete sich eine angebliche Vorhersage chinesischer Ärzte, dass wohl alle 11 Millionen Einwohner von Wuhan am Virus sterben würden.

An einem chinesischen Flughafen sollen Eltern ihre erkrankten Kinder zurückgelassen haben und mit dem Flugzeug geflohen sein. Ebenfalls aus China stammen Videos, die zeigen sollen, wie Bürger in Wuhan gegen die Abschottung ihrer Stadt protestieren und von Polizisten niedergeschlagen werden – die Videos kursieren allerdings schon seit mindestens Juli 2019. Alle diese Berichte erwiesen sich rasch als falsch, verbreiteten sich aber über Facebook, Whatsapp und andere soziale Medien trotzdem rasch weiter.