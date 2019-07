Wenn Schmuggler im Businessjet reisen

Als die Drogenschmuggler an Bord eines weissen Privatjets des Typs Gulfstream mit ihrer Ware in Basel landen, schnappt die Falle zu. Die Basler Polizei ist alarmiert, stellt in einem Auto in der Nähe des Euro-Airports 21 Koffer sicher, vollgepackt mit 600 Kilogramm Kokain. Im Rahmen der internationalen «Operation Familia» verhaftet sie drei Männer.