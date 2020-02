Wenn Lenker auf die falsche Fahrbahn steuern

Die Gründe fürs Falschfahren sind vielfältig. «Man weiss, dass rund 30 Prozent der Geisterfahrer alkoholisiert sind», erklärt Marc Kipfer, Mediensprecher der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU). Junge Lenker seien überdurchschnittlich gefährdet, zum Geisterfahrer zu werden. Auch ältere Personen über 70 Jahre – meist ohne Alkohol im Blut – seien übervertreten. Eine Gemeinsamkeit haben viele der Vorfälle: «Sie passieren meist in der Dunkelheit, also abends oder nachts», so Kipfer.

Ausnahmezustand der Fahrer führt zu Kurzschlussreaktionen

Die starke Beteiligung junger und älterer Fahrer bei Geisterfahrten schlägt sich auch in der allgemeinen Unfallstatistik des Astra aus dem Jahr 2018 nieder. Das Bundesamt schreibt: «In Relation zur jeweiligen Einwohnerzahl sind 18- bis 24-Jährige am häufigsten von schweren Unfällen betroffen. Die Gefahr, tödlich zu verunfallen, ist hingegen bei Senioren ab 65 Jahren am höchsten.» Im Gegensatz zu anderen Altersgruppen sei bei Letzteren die Anzahl Schwerverletzter in den vergangenen Jahren zudem deutlich angestiegen.

Neben Alkoholeinfluss und Alter würden aber auch Drogen, Medikamente und die momentane psychische Verfassung bei Geisterfahrten eine wichtige Rolle spielen, sagt der Mediensprecher des Bundesamtes für Strassen (Astra), Thomas Rohrbach. «Oftmals befinden sich die Leute in einem Ausnahmezustand, was zu Kurzschlussreaktionen führen kann.»

Hälfte aller Falschfahrer wendet auf offener Strecke

Diese Einflussfaktoren führen auch dazu, dass Vorsichtsmassnahmen wie grössere Signale oder eine erhöhte Anzahl Richtungspfeile nur beschränkt Wirkung auf solche Fahrer haben. Sie sind verwirrt, mit den Gedanken woanders oder haben andere Absichten und lassen sich von Warnhinweisen nicht beirren oder schenken ihnen gar nicht erst Beachtung. Die Hälfte aller Falschfahrer fährt laut BfU-Sprecher Kipfer zudem zuerst korrekt, wendet dann aber bei einer Raststätte oder sogar erst auf freier Strecke. Die Gründe für solche Wendemanöver mitten auf der Autobahn blieben häufig unklar, so Kipfer.

Heutzutage würden Autobahnanschlüsse so gebaut oder im Zuge von Sanierungen angepasst, dass falsches Auffahren nur mit Schwierigkeiten möglich sei, sagt Rohrbach. Weitere Massnahmen wie Pneuschlitzer oder Radare, die Falschfahrer erkennen und Warnsignale an die Polizei senden, seien entweder zu gefährlich oder fehleranfällig.