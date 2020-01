Weinsteins Lebkuchenhaus

Mehr als anderthalb Jahre später geht der Prozess gegen je­nen Mann, dessen Fall eine weltweite Frauenrechtsbewegung auslöste, nun mit den soge­nan­nten Ope­ning Statements richtig los. Hinter dem Gericht liegen bereits zwei Wochen mühseliger Be­fra­gungen. Die Auswahl von zwölf unbefangenen Juroren gestaltete sich schwierig, kurz nachdem am vergangenen Freitag das Gre­mium stand, berichtete das Boulevardportal Page Six, dass eine der Ju­ro­rinnen jüngst einen Roman fertigstellt habe. Motiv: drei junge Frauen und ihre Beziehungen zu älteren Män­nern mit triebhaften Tendenzen. Weil die Jurorin ihre schriftstellerische Tätigkeit vor Richter James Burke nicht verschwiegen hatte, durfte sie dennoch bleiben.

Weinsteins Blick scheint am Mittwochmorgen immer wieder am grossen Monitor zur Lin­ken des Richterstuhls hängenzubleiben. Dort leuchten während der Ausführungen der Staatsanwaltschaft die Gesich­ter von sechs seiner mutmasslichen Opfer auf. Mal sind es professionelle Porträtaufnahmen, mal Schnappschüsse. Dazwischen: die Front einer weiss getünchten Appartementanlage, der Eingang zu einem Hotel, ein Badezimmer mit moderner Glasdusche – Bilder der mutmassli­chen Tatorte.

Unfreiwillig in der Öffentlichkeit

Vor Gericht in Manhattan geht es um Vergewaltigung und erzwungenen Oralverkehr. Zwei Frauen stehen im Fokus: Miriam «Mimi» Haleyi, eine ehemalige Produktionsassistentin in Wein­steins inzwischen bankrotter Firma, hatte ihre Anschuldigungen gegen den Ex-Filmmogul selbst öffentlich gemacht. Eine zweite Frau, die bislang anonym war, wird nun unfreiwillig zur öffentlichen Person.

Harvey Weinstein, so stellt es die Staatsanwaltschaft dar, hatte ein Radar für Naivität, Ver­letz­lichkeit und Schutzlosigkeit. Jessica Mann, das bislang unbekannte Opfer, sei auf einem Milchhof in einer evangelikalen Gemeinde in Washington State auf­ge­wachsen, erzählt Staatsanwältin Meghan Hast. Eine «harte» Kindheit, geprägt von Misshandlungen. Mit 16 flieht Mann regelrecht von Zuhause, findet sich in L.A. wieder, als eines von vielen hoffnungsvollen Talenten. Sie wohnt mit einer anderen Jungschauspielerin in einer WG, geht zu Dutzenden Vorsprechen, ergattert erste Jobs in Werbespots. Und sie trifft auf einer Filmparty Harvey Weinstein, damals bereits Anfang 60, ein «Tycoon» der Traumfabrik, wie es die Staatsanwältin formuliert.

In den darauffolgenden Wochen und Monaten forciert Weinstein den Kontakt. Er nimmt die Schauspielerin mit in eine auf Filmliteratur spezialisierte Buchhandlung. Er lädt sie in eine Hotelbar ein, um mit ihr über ihre Schauspielkarriere zu sprechen. Und er unterzieht sie, so drückt es Hast aus, ersten «Tests». Eines Abends bietet Weinstein Jessica Mann eine Massage an – die lehnt ab, erklärt sich aber bereit, ihn zu massieren. «Sie wollte verhindern, dass er sie berührt.»