Weil er geblitzt wurde: Raser fährt Radarkasten um

In Winterthur hat ein Raser aus dem Aargau absichtlich einen Blitzkasten umgefahren. Der Mann wollte damit einer Strafe entkommen. Am Blitzkasten und am Auto entstand Sachschaden in der Höhe von rund 150'000 Franken.

Der Autolenker fuhr am Freitagabend durch die Breitestrasse in Richtung Untere Vogelsangstrasse. Kurz vor Mitternacht wurde er vom dortigen Blechpolizisten mit stark übersetzter Geschwindigkeit geblitzt. Der Mann wendete sein Auto und fuhr absichtlich in die Messanlage. Diese wurde aus der Verankerung gerissen und total beschädigt, wie die Stadtpolizei Winterthur am Montag mitteilte.