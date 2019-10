Zwei Tote bei Schüssen in Halle – offenbar vor Synagoge

«Wir sind mit starken Kräften in und um Halle präsent und stabilisieren die Lage, bis alle Informationen gesichert vorliegen», twitterte die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen fielen im Paulusviertel mehrere Schüsse. Das Viertel liegt nördlich der Innenstadt und beherbergt auch eine Synagoge. An diesem Mittwoch endet der höchste jüdische Feiertag Jom Kippur.

«Bild» berichtete, die Schüsse seien vor der Synagoge gefallen. Es seien mehrere Schüsse mit einer Maschinenpistole abgefeuert worden. Eine Handgranate soll dem Bericht zufolge zudem auf den Jüdischen Friedhof geworfen worden sein. Danach soll es im Bereich Landsberg zu einem Schusswechsel gekommen sein.

Die Polizei hatte vor der Festnahme gemeldet, die mutmasslichen Täter seien mit einem Fahrzeug auf der Flucht. Der MDR berichtete unter Berufung auf Augenzeugen über einen Täter, der einen Kampfanzug und mehrere Waffen getragen habe. Ein weiterer Zeuge berichtet im Fernsehsender n-tv, dass ein mit Sturmmaske und Helm bekleideter Mann mit einem Sturmgewehr in ein Dönerrestaurant geschossen habe. Zuvor habe der Angreifer eine Art Sprengsatz geworfen, der aber an der Fassade abgeprallt und explodiert sei. In dem Dönerimbiss hätten sich insgesamt fünf bis sechs Gäste aufgehalten, sagte der Zeuge. Er selbst habe sich in der Toilette versteckt.