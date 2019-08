Vermisstes Mädchen in Malaysia: Leiche gefunden

Seit zehn Tagen suchen die Polizei und bis zu 350 Helfer in Malaysia nach der 15-jährigen Nora Quoirin, die aus ihrer Unterkunft in einem Öko-Resort verschwunden ist. Nun haben die Beamten eine Leiche im Dschungel gefunden. Die Hilfsorganisation Lucie Blackman Trust bestätigte am Dienstag entsprechende Medienberichte.