Vermisster Schwimmer tot aus Hallwilersee geborgen

Nach einer mehrstündigen Suchaktion bargen Rettungskräfte am Donnerstagmittag im Hallwilersee die Leiche eines vermissten 74-jährigen Mannes. Dieser war am Mittwochabend vor Beinwil AG am See beim Schwimmen verschwunden.

Seine Frau alarmierte kurz vor 22 Uhr die Aargauer Polizei. Sie war voraus geschwommen und stellte plötzlich fest, dass ihr Mann nicht mehr zu sehen war. Bei der Suchaktion waren die Seerettung Hallwilersee, Feuerwehreinsatzkräfte aus der Region, Kantons- und Regionalpolizei sowie ein Rega-Helikopter im Einsatz.