Vergeblicher Notruf von 15-Jähriger – Polizei steht unter Beschuss

Im Gedenken an die ermordete Jugendliche legten am Samstag viele Menschen Blumen vor dem Innenministerium in Bukarest nieder und zündeten Kerzen an. Die 15-jährige Alexandra war am Mittwoch verschwunden, als sie versuchte, per Anhalter in ihren Heimatort Dobrosloveni im Süden des Landes zu gelangen.

Am Donnerstag konnte sie drei Mal den Notruf wählen und der Polizei Hinweise zu dem Ort geben, an den ein Autofahrer sie mitgenommen hatte. «Er kommt, er kommt», sagte sie nach Angaben des inzwischen entlassenen Polizeichefs von Rumänien, Ioan Buda, bevor ein Telefonat mit ihr abriss.

Erst mehr als zwölf Stunden nach ihren Notrufen stiess die Polizei nach der Durchsuchung mehrerer Häuser auf das Gebäude, in dem die 15-Jährige festgehalten wurde. Obwohl in Notfällen wie diesem kein Durchsuchungsbefehl nötig ist, beantragten die Ermittler einen solchen - und warteten dann noch einmal bis zur Morgendämmerung, um das Haus zu durchsuchen. Bis dahin waren bereits 19 Stunden seit dem letzten Anruf von Alexandra vergangen.

Präsident spricht Klartext

Die Polizei nahm am Samstag einen 65-jährigen Verdächtigen fest. Ermittler hatten bei der Durchsuchung seines Hauses und des Gartens menschliche Überreste und Schmuck von Alexandra gefunden. Der Mann verweigerte zunächst die Aussage, räumte die Tat dann aber ein.

Zudem gestand er, eine weitere junge Frau getötet zu haben. Die 19-jährige Luiza galt seit April als vermisst. Ihre Eltern erhoben ebenfalls Anschuldigungen gegen die Polizei. Ein Beamter hatte demnach gemutmasst, ihre Tochter sei mit ihrem «Märchenprinzen» durchgebrannt.