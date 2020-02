Coronavirus-Verdacht auf Swiss-Flug – Pandemieplan ausgelöst

Kurz nach 10 Uhr landete der Flug LX15 von New York am Zürcher Flughafen planmässig. Gemäss einem Leser-Reporter empfingen Einsatzkräfte das Flugzeug am Boden. Swiss-Mediensprecher Florian Flämig bestätigt den Sachverhalt auf Anfrage von 20 Minuten: «Auf dem Flug nach Zürich kam bei einem Kabinenmitglied der Verdacht auf, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben.»