Unfall mit Reisecar im Wallis – mehrere Personen verletzt

Das teilte die Kantonspolizei Wallis über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Kantonsstrasse war nach dem Unfall gesperrt.

17:15 Souste, rte cantonale Bois de Finges - collision entre voiture et car. Chauffeur et occupants du car très légèrement blessés. Chauffeur de la voiture grièvement blessé. Polcant, pompiers Leuk, SMUR, 5 ambulances et hélico Air-Zermatt sur place. Route fermée. Déviation. pic.twitter.com/AqSlqdAkOE

— Police Valais (@PoliceValais) January 14, 2020