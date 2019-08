Umzug, Umleitung, Umz-Umz-Umz: Alle Infos zur Street Parade

Im «Ein Bus» auf dem Tessinerplatz gibt es von 13 bis 19 Uhr Informationen über Alkoholmissbrauch sowie die Gefahren des Mischkonsums von Alkohol und Drogen.

Saferparty.ch warnt vor gewissen Pillen – etwa vor diesem Exemplar mit dem Namen «Wario», das statt der empfohlenen Höchstmenge von 120 Milligramm MDMA ganze 308,8 Milligramm enthält. Bild: Saferparty.ch

Aktuelle Warnungen finden Sie hier, weitere Informationen unter saferparty.ch.

Das Geld

Weil immer wieder und immer mehr Falschgeld im Umlauf war, kann an der Street Parade seit der Ausgabe 2018 nur mit Schweizer Franken bezahlt werden. Das gilt auch dieses Jahr. Rund um das Seebecken haben die Organisatoren deshalb fünf Wechselstationen eingerichtet, um Geld zu wechseln oder abzuheben. Die genauen Standorte finden Sie hier.

Die Sicherheit

Die städtischen Sanitäter von Schutz & Rettung werden mit einem Grossaufgebot vor Ort sein. Zur ordentlichen Notfallversorgung wurden 380 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgeboten. Sie werden acht Behandlungsstellen entlang der Route betreuen und mit mehreren mobilen Rettungsteams rund um und auf dem See unterwegs sein. Wer zu viel trinkt oder Drogen konsumiert, kommt an der Street Parade in eine Patientensammelstelle.

Neben übermässigem Konsum behandeln die Sanitäter jeweils viele Schnittwunden an Füssen. Schutz & Rettung empfiehlt deshalb, mit guten, geschlossenen Schuhen an die Parade zu gehen. Die Organisatoren der Street Parade setzten zudem Glassammelteams.

Der Abfall

In der Stadt Zürich und den meisten anderen Gemeinden werden auch die Organisatoren von Grossanlässen zur Kasse gebeten, denn die Entsorgung des Abfalls ist Sache des Veranstalters. Deshalb hat der Verein Street Parade eine Offensive gegen die Abfallflut gestartet. Wie er mitteilte, wird die Kapazität der Abfallbehältnisse am kommenden Samstag praktisch verdreifacht.

Die Veranstalter erhoffen sich davon, dass massiv weniger Abfall auf der Route liegen bleibt. Gleichzeitig wollen sie auch das Recycling verbessern. So werden in der Kernzone erstmals Abfallcontainer aufgestellt, deren Inhalt nach der Veranstaltung von Hand nach Rohstoffen wie PET, Alu, Glas oder Kompost getrennt wird. An den Zubringerstrassen, in der Seeanlage sowie im Start- und Zielbereich werden wie schon in den früheren Jahren Recyclingstationen aufgebaut.

Während der Street Parade fällt viel Abfall an: Ein Mülleimer während der Ausgabe 2017. Bild: Urs Jaudas

Joel Meier, Präsident des Vereins Street Parade, appelliert überdies an die Besucherinnen und Besucher, Getränke an den offiziellen Getränkeständen zu beziehen. «Damit wird automatisch ein Umweltfranken bezahlt, dessen Erlös vollumfänglich in die Wertstofftrennung des Abfalls fliesst.» Und er bittet darum, keine Glasflaschen mitzubringen.