U-Boot-Crew erstickt durch giftige Gase

Wie das Verteidigungsministerium in Moskau am Dienstag nach Angaben von Nachrichtenagenturen mitteilte, ereignete sich das Unglück am Montag auf einer Militärbasis der nordrussischen Stadt Seweromorsk.

Die Marinesoldaten seien an Rauchvergiftung gestorben. Das Tiefsee-U-Boot war demnach für Forschungszwecke in russischen Gewässern im Einsatz. Die Crew wollte Messungen am Boden vornehmen. Zu der Brandursache war zunächst nichts bekannt.

Das U-Boot befinde sich nun im Militärhafen Seweromorsk nahe der Stadt Murmansk im Norden Russlands. Bild: Google Maps