Touristen sind nach Vulkanausbruch in Not

Nach einem Vulkanausbruch auf der zu Neuseeland gehörenden Insel White Island sind Rettungshelikopter aufgebrochen. Ersten Informationen zufolge hielten sich zum Zeitpunkt der Eruption am Montag zahlreiche Menschen auf White Island auf.

#LATEST There are fears for people who were on the island at the time of the eruption. Images from the White Island Crater Rim camera appear to show people at 2.10pm. The explosions happened shortly after.LIVE UPDATES ?? https://t.co/prg5zz4banpic.twitter.com/s3iBIl2Qo3

— nzherald (@nzherald) December 9, 2019