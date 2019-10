39 Tote in LKW stammen aus China

Nach dem Fund von 39 Leichen in einem Kühllastwagen in der Nähe von London haben mehrere britische Medien Angaben zur Identität der Toten gemacht. Es soll sich um chinesische Staatsbürger handeln, wie verschiedene Medien am Donnerstag berichteten. Die Leichen waren am Mittwoch in einem Industriegebiet in Grays östlich von London entdeckt worden.