Tod am Susten: Warum dort die Leitplanken fehlen

Die wohl schlimmste Horrorvorstellung jedes Verkehrsteilnehmers wurde am Mittwochmorgen für zwei Armeerekruten Realität: Mit ihrem Mercedes-G300-Geländewagen in Richtung Steingletscher fahrend, gerieten sie 600 Meter unter der Passhöhe mitten im Heubergrank – einer 200-Grad-Haarnadelkurve im Stuhlweng (Obertal) – über den neun Zentimeter hohen Fahrbahnrand hinaus, durchschlugen drei Begrenzungssteine und stürzten über die fünf Meter hohe Stützmauer in den Abgrund hinab.