Tätlichkeiten nach Kollision

Nach den ersten Erkenntnissen fuhr ein Mazda am Sonntagabend gegen 20 Uhr von Büttikon her in Richtung Sarmenstorf. Eingangs Dorf sei dieser von einem BMW-Fahrer überholt worden, was im Anschluss zu gegenseitigen Provokationen geführt haben soll. Dies habe wiederum letztlich zu einer kleinen Auffahrkollision geführt.