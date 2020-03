Sturmtief Diana wirbelt Flugverkehr durcheinander

Fulminanter Start in den meteorol. Frühling!Zwei Gewitterlinien, welche sich über der Schweiz dann vereinten, brachten rund 900??und auch was fürs Auge. Bild: Mammatus Wolken über Morges (roundshot)Die damit aufgetretenen Windböen erreichten auch nicht selten über 100 km/h!(ps) pic.twitter.com/pDterKCacM — MeteoNews (@MeteoNewsAG) March 1, 2020

In Zürich wurden sogar 113 km/h gemessen:

Und weiter geht's: Die ersten Frühlingsgewitter haben das #Mittelland erreicht. Und mit ihnen der #Sturm: Im Flachland gab es bisher Böen zwischen 80 und 110 km/h. In Zürich wurden sogar 113 km/h gemessen, in Steckborn/TG 120 km/h und auf dem La Dôle/VD sogar 138 km/h. ^sl pic.twitter.com/2aN9hRp7km — SRF Meteo (@srfmeteo) March 1, 2020

In Zürich mussten wegen des Sturms mehrere Maschinen durchstarten und danach auf andere Flughafen ausweichen, zum Beispiel nach Mailand.

ZRH ¦ WXSituation now also critical, with multiple go-arounds. pic.twitter.com/Gyis1YDgt2 — CH ¦ spot (@zrhspot) March 1, 2020

Ein Leser-Reporter berichtet von seinem Easyjet-Flug von Berlin. Vor der Landung in Zürich sei dieser rund 30 Minuten um den Flughafen gekreist, doch starke Turbulenzen hätten eine Landung verhindert, so dass die Maschine schliesslich in Friedrichshafen gelandet sei.

Im Raum Genf wurden mehrere Flugzeuge vom Blitz getroffen, wie die Genfer Aviatik-Seite DPTS twittert.

Ongoing red lightning strikes alert at Geneva - 3 aircraft have been hit by lightning strikes during the last hour pic.twitter.com/7UqinD9oiU — dpts.org (@followdpts) March 1, 2020

In Köniz BE wurden zwei Bäume von den Sturmböen umgeblasen. Diese landeten auf zwei Autos, wie ein Leser-Reporter-Bild zeigt:

(Bild: Leser-Reporter)