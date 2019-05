Sterben in Würde - Katholische Kirche will Hospize unterstützen

Keine aktive Sterbehilfe

Ein wichtiger Punkt für Gehrer: «Es gibt kein Exit.» Die Hospize bieten keine aktive Sterbehilfe an. Dies wäre mit dem Grundauftrag der Palliative Care nicht vereinbar, heisst es. Das Hospiz ist vielmehr eine Alternative zu Exit.

Der Administrationsrat schlägt vor, das Hospiz in St. Gallen bis 2023 mit jährlich 70'000 Franken zu unterstützen. Die 2018 eröffnete Institution mit sieben Betten wird von einem privaten Verein getragen. 2018 wurden 1'427 Aufenthaltstage gezählt. Die Bewohnerinnen und Bewohner verbrachten im Durchschnitt 20 Tage im Hospiz. Jährlich 50'000 Franken soll das 2016 eröffnete Hospiz im Werdenberg in Grabs erhalten. Es befindet sich als eigenständige Abteilung mit fünf Einzelzimmern in den Räumlichkeiten des Pflegeheims Werdenberg. Träger ist ein Zweckverband der Gemeinden der Region. 2018 gab es 1'480 Aufenthaltstage, darunter zehn Prozent von Personen aus dem Fürstentum Liechtenstein sowie vereinzelten aus Graubünden.

Beiträge auch für Hurden SZ

Das Hospiz St. Antonius in Hurden SZ mit vier Betten verzeichnete 1'133 Aufenthaltstage, davon rund ein Drittel von Personen aus dem Kanton St. Gallen. Baldegger Ordensschwestern arbeiten im Hospiz und in der Trägerschafts-Stiftung mit. Vorgesehen ist ein jährlicher Betriebsbeitrag von 15'000 Franken des katholischen Konfessionsteils St. Gallen.

Vom Kanton und der katholischen Kirche Schwyz erhält das Hospiz in Hurden bisher keine finanziellen Beiträge. In den Kantonen Thurgau, Glarus und beiden Appenzell gibt es bisher kein Hospiz. Im Kanton Graubünden besteht ein Hospiz in Maienfeld GR.