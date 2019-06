Stellen Sie doch bitte Ihre Wertsachen vor die Haustür!

Die Welt, die will betrogen sein. Ein schöner Satz in Zeiten von Fake News, Verschwörungstheorien und halb­garen Wahrheiten, die nur allzu gerne geglaubt werden. Der Satz wird dem Humanisten Sebastian Brant zugeschrieben und steht in dessen «Narrenschiff» aus dem Jahre 1484. In der erweiterten Form lautet das Zitat so: «In Narrheit ist die Welt ertaubt / Und jedem Narren man jetzt glaubt, / Viel Praktik und Weissagekunst / Verbreitet jetzt der Drucker Gunst; / Die drucken alles, was man bringt. / Und was man schändlich sagt und singt. / Da schaut nun niemand strafend drein, / Die Welt, die will betrogen sein!»