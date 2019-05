Stau am Gotthard wächst auf 10 Kilometer

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Erstfeld und Göschenen 10 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 1 Stunde und 30 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 29. Mai 2019

Auch auf der San-Bernardino-Route rechnet das Astra mit Behinderungen. Bei schönem Wetter kann es schweizweit mehr Verkehr geben.

Gemäss Viasuisse kommt es am Donnerstag sowie am Sonntag zu weiteren Höhenpunkten. Am Freitag werden lediglich 3 Kilometer Stau erwartet.

Auch die SBB erwarten hohe Auslastung

Die SBB rechnen mit einer sehr hohen Frequenz in den Süden. Über die Auffahrtstage vom Mittwoch bis am Sonntag und dem darauffolgenden Pfingstwochenende werden deshalb Zusatzzüge bereitgestellt, wie es in einer Mitteilung heisst. An Auffahrt sollen 29 Zusatzzüge Engpässe verhindern, an Pfingsten sind es 31. Auch diverse Regelzüge werden verstärkt. So sollen 45'000 zusätzliche Sitzplätze an Auffahrt und 47'000 Sitzplätze an Pfingsten zur Verfügung stehen.

Dennoch ist eine gründliche Planung an diesen Wochenenden wertvoll. Die SBB empfiehlt jenen, die ins Tessin fahren, die Intercity-Züge jeweils um xx.32 Uhr oder die Zusatzzüge um xx.45 Uhr ab Zürich HB zu nehmen. Wer von Basel oder Luzern komme und in Arth-Goldau zusteige, solle darauf achten, jeweils jene Anschlüsse um xx.18 Uhr zu nehmen. Wer nach Italien reist, braucht zudem zwingend eine Sitzplatzreservierung. Auch für Reisen innerhalb der Schweiz rät die SBB dazu.

Rückreise gut planen

Viasuisse rechnet mit einem grossen Verkehrsaufkommen vor dem Gotthard-Südportal ab Samstag 10 Uhr. Der Höhepunkt soll zwischen 14 Uhr und 19 Uhr liegen. Die Staulänge dürfte auf 9 Kilometer anwachsen. Freie Fahrt wird aber voraussichtlich erst nach Mitternacht herrschen.