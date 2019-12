Elf Verletzte durch Schüsse in New Orleans

Die Schüsse fielen der Polizei zufolge auf einer belebten Geschäftsstrasse in der Nähe mehrerer Hotels. Die Polizei teilte mit, dass sie rasch auf die Schüsse reagieren konnte, weil zusätzliche Streifen wegen eines Football-Spiels am Thanksgiving-Wochenende im Einsatz waren.

Wie das New Orleans Police Department auf Twitter ebenfalls bekannt gibt, wurde eine Person in der Nähe des Tatortes festgenommen. Eine mögliche Beteiligung an dem Angriff werde derzeit noch untersucht.

#NOPD is investigating a shooting in the 700 block of Canal Street. Initial reports showing multiple victims. A suspect has been apprehended near the scene. No further details at this time. #NOPDAlert

— NOPD (@NOPDNews) December 1, 2019