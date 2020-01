Schäferhund tötet offenbar Besitzerin und greift Polizistin an

Ein belgischer Schäferhund hat offenbar am Dienstag in Auboranges FR seine Halterin angegriffen und tödlich verletzt. Als die Polizei alarmiert wurde, griff der Hund auch eine Polizistin an.

Wie die Freiburger Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte, biss der Hund die Polizistin in den Arm. Der zweite anwesende Polizist hatte laut der Mitteilung keine andere Wahl, als seine Dienstwaffe zu zücken und den Hund zu erschiessen. Die Polizistin ist nicht lebensbedrohlich verletzt und wurde ins Spital gebracht.