Psychisch kranker Mann geht mit Messer auf Nachbaren los

Ein psychisch kranker Mann hat am späten Dienstagabend in Bregenz mit einem Messer auf vier Menschen eingestochen und sie dabei verletzt – einen davon lebensgefährlich. Der 24-jährige Täter flüchtete, konnte später aber festgenommen werden.

Laut Polizei ging der unter Verfolgungswahn leidende Mann zuerst in seiner Wohnung in einem Wohnblock auf eine Mitbewohnerin und eine Besucherin los und stach sie in Arme und Rücken. Als die Frauen in die Wohnung einer Nachbarin flüchteten, verfolgte sie der Mann und versetzte der Nachbarin ebenfalls einen Stich in den Arm.